Минэкономразвития объяснило новые правила отображения цен онлайн

В среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России появятся единые требования к отображению цен, чтобы итоговая стоимость товара не зависела от способа оплаты. Речь идёт о прозрачности: покупатель должен сразу видеть реальную цену, без скрытых корректировок на этапе оплаты.
В министерстве подчеркнули, что корректное отображение цены в карточке товара не означает отказ от маркетинговых инструментов. Скидочные программы, бонусы и специальные предложения продолжат действовать. Нововведения касаются прежде всего честности и понятности информации для потребителя.
По сути, власти намерены устранить путаницу, когда финальная сумма может отличаться в зависимости от выбранного способа расчёта. В центре внимания остаются защита интересов покупателей и прозрачность онлайн-торговли, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что в парламенте обсуждали инициативу о возможном введении НДС на импортные товары, реализуемые через цифровые платформы. Однако Госдума отказалась выносить этот вопрос на рассмотрение. Спикер Вячеслав Володин заявил, что подобные решения находятся в компетенции правительства и не требуют парламентского обсуждения.
