Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэкономразвития объяснило новые правила отображения цен онлайн

Введение единых правил отображения цен на цифровых торговых платформах не отменяет скидки и акции. Об этом сообщили в Минэкономразвития, комментируя инициативу по унификации показа стоимости товаров.

Источник: Life.ru

В среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России появятся единые требования к отображению цен, чтобы итоговая стоимость товара не зависела от способа оплаты. Речь идёт о прозрачности: покупатель должен сразу видеть реальную цену, без скрытых корректировок на этапе оплаты.

В министерстве подчеркнули, что корректное отображение цены в карточке товара не означает отказ от маркетинговых инструментов. Скидочные программы, бонусы и специальные предложения продолжат действовать. Нововведения касаются прежде всего честности и понятности информации для потребителя.

По сути, власти намерены устранить путаницу, когда финальная сумма может отличаться в зависимости от выбранного способа расчёта. В центре внимания остаются защита интересов покупателей и прозрачность онлайн-торговли, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в парламенте обсуждали инициативу о возможном введении НДС на импортные товары, реализуемые через цифровые платформы. Однако Госдума отказалась выносить этот вопрос на рассмотрение. Спикер Вячеслав Володин заявил, что подобные решения находятся в компетенции правительства и не требуют парламентского обсуждения.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше