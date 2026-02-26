«Чтобы ни одному не было одиноко»: в британском зоопарке усыпили животных-друзей

Гибель настигла и амурского тигра Амадея. Он жил в Ленинградском зоопарке. Хищнику было почти 17 лет. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тигр появился в зоопарке, когда был совсем маленьким. Ему тогда исполнился годик.