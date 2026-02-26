Ричмонд
«Чтобы ни одному не было одиноко»: в британском зоопарке усыпили животных-друзей

В Британии усыпили двух животных-друзей Джонсона и Эла.

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке британского Корнуолла произошел одновременно милый и трагичный случай. Двух друзей-животных усыпили вместе, чтобы «ни одному не было одиноко». Сотрудники провели процедуру капибаре Джонсону и тапиру Элу. Они были неразлучны, сообщает The Independent.

По данным издания, животные имели заболевания. Они были сильно привязаны друг к другу, поэтому течение их жизни решили прекратить одновременно.

Отмечается, что животные делили общий вольер долгие годы. Их называли символом преданности.

Гибель настигла и амурского тигра Амадея. Он жил в Ленинградском зоопарке. Хищнику было почти 17 лет. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тигр появился в зоопарке, когда был совсем маленьким. Ему тогда исполнился годик.