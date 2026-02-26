Ричмонд
Конгрессмен Хименес призвал немедленно расследовать инцидент с катером у Кубы

В США призвали разобраться в инциденте с американским судном в водах Кубы.

Источник: Комсомольская правда

Американское судно 25 февраля вошло в воды Кубы и открыло огонь. В результате погибли четыре человека. Член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно разобраться с инцидентом. Пост с таким содержанием он опубликовал в соцсети Х.

Конгрессмен подчеркнул, что власти обязаны установить личности погибших. По предварительным данным, кубинские пограничники ответным огнем ликвидировали людей на судне.

«Необходимо установить, были ли кто-либо из погибших гражданами США или законными резидентами, и точно выяснить, что произошло», — прокомментировал Карлос Хименес.

На данный момент известно, что катер следовал под американским флагом, однако не ясно, принадлежало ли судно ВМС США. Отмечается, что шестеро пассажиров получили ранения. Кроме того, капитан кубинского судна получил травмы.

