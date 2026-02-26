Сержант Сапрыкин уничтожил гранатомётный расчёт и солдат ВСУ в ходе штурма

Российский военнослужащий Дмитрий Сапрыкин в ходе штурма опорного пункта Вооружённых сил Украины ликвидировал гранатомётный расчёт и трёх украинских солдат, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что подразделение сержанта Сапрыкина выполняло задачу по нанесению огневого поражения.
«Противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Проявив отвагу и самоотверженность, Дмитрий одним из первых зашёл на опорный пункт, лично уничтожил гранатомётный расчёт противника и трёх военнослужащих ВСУ, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали про российского военнослужащего Есбола Баинкенова. Младший сержант спас раненого сослуживца.
«Группа Баинкенова подверглась атаке ударных дронов, в ходе которой был ранен сослуживец военнослужащего. Младший сержант, несмотря на воздействие дронов, эвакуировал раненого сослуживца на безопасное расстояние, оказал первую помощь и тем самым спас ему жизнь», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.