Сержант Сапрыкин уничтожил гранатомётный расчёт и солдат ВСУ в ходе штурма

«Группа Баинкенова подверглась атаке ударных дронов, в ходе которой был ранен сослуживец военнослужащего. Младший сержант, несмотря на воздействие дронов, эвакуировал раненого сослуживца на безопасное расстояние, оказал первую помощь и тем самым спас ему жизнь», — рассказали в ведомстве.