Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сержант Сапрыкин уничтожил гранатомётный расчёт и солдат ВСУ в ходе штурма

Российский военнослужащий Дмитрий Сапрыкин в ходе штурма ликвидировал гранатомётный расчёт и украинских солдат, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Дмитрий Сапрыкин в ходе штурма опорного пункта Вооружённых сил Украины ликвидировал гранатомётный расчёт и трёх украинских солдат, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделение сержанта Сапрыкина выполняло задачу по нанесению огневого поражения.

«Противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Проявив отвагу и самоотверженность, Дмитрий одним из первых зашёл на опорный пункт, лично уничтожил гранатомётный расчёт противника и трёх военнослужащих ВСУ, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали про российского военнослужащего Есбола Баинкенова. Младший сержант спас раненого сослуживца.

«Группа Баинкенова подверглась атаке ударных дронов, в ходе которой был ранен сослуживец военнослужащего. Младший сержант, несмотря на воздействие дронов, эвакуировал раненого сослуживца на безопасное расстояние, оказал первую помощь и тем самым спас ему жизнь», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.