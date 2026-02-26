Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщика «Реала» выгнали с матча Лиги чемпионов за нацистское приветствие

В «Реале» заявили, что начали дисциплинарное расследование для определения мер в соответствии с внутренним регламентом клуба.

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Болельщика испанского «Реала» вывели со стадиона перед началом ответного стыкового матча за выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» за нацистское приветствие. Об этом сообщает газета Marca.

Встреча проходит в Мадриде. Перед началом матча болельщик, демонстрирующий нацистское приветствие, попал в объектив камеры. Сотрудники службы безопасности «Реала» немедленно обнаружили и опознали его, после чего вывели со стадиона.

В «Реале» заявили, что начали дисциплинарное расследование для определения мер в соответствии с внутренним регламентом клуба.