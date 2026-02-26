Болельщика «Реала» выгнали с матча Лиги чемпионов за нацистское приветствие

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Болельщика испанского «Реала» вывели со стадиона перед началом ответного стыкового матча за выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» за нацистское приветствие. Об этом сообщает газета Marca.
Встреча проходит в Мадриде. Перед началом матча болельщик, демонстрирующий нацистское приветствие, попал в объектив камеры. Сотрудники службы безопасности «Реала» немедленно обнаружили и опознали его, после чего вывели со стадиона.
В «Реале» заявили, что начали дисциплинарное расследование для определения мер в соответствии с внутренним регламентом клуба.