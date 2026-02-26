Болельщика «Реала» выгнали с матча Лиги чемпионов за нацистское приветствие

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Болельщика испанского «Реала» вывели со стадиона перед началом ответного стыкового матча за выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» за нацистское приветствие. Об этом сообщает газета Marca.