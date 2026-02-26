Умер Владимир Довжик, актёр сериалов «Бригада» и «Интерны»

Ранее, 19 февраля, из жизни ушла народная артистка России Вероника Белковская. Она сыграла более 70 ролей в театре. Кроме того, зрители знают актрису по сериалу «Егерь» и кинокартине «Дело было в Гориловке» Веронике Белковской было 82 года.