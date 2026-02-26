Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Владимир Довжик, актёр сериалов «Бригада» и «Интерны»

На 58-м году жизни скончался актер Владимир Довжик.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер театра и кино Владимир Довжик ушел из жизни. Ему было 57 лет. Актер известен по ролям в культовых сериалах «Интерны», «Склифосовский», «Бригада». О кончине артиста сообщили в пресс-службе театра «Человек».

Владимир Довжик также режиссировал спектакли. В том числе, он поставил «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу». Актер сыграл немало ролей.

«На 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика», — оповестили в театре.

О причинах смерти не сообщается.

Ранее, 19 февраля, из жизни ушла народная артистка России Вероника Белковская. Она сыграла более 70 ролей в театре. Кроме того, зрители знают актрису по сериалу «Егерь» и кинокартине «Дело было в Гориловке» Веронике Белковской было 82 года.