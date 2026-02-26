Сделка с секретом. Как продать квартиру дороже

— Мой совет: соберите полный пакет документов заранее. Закажите свежие выписки из ЕГРН, проверьте все свидетельства, справки. Убедитесь, что всё в порядке с техническим паспортом. Если есть какие-то нюансы (перепланировки, обременения), лучше узнать о них до того, как покупатель начнёт задавать вопросы. Почему это работает? Когда у вас на руках полный, актуальный и безупречный пакет документов, вы демонстрируете свою серьёзность и надёжность. Покупатель видит, что с вами сделка пройдёт легко и быстро. А за спокойствие и уверенность люди готовы платить, — пояснил Андрей Богословский.