SHAMAN начал странный тренд на облизывание Байкала: певица Цыганова не прошла тест

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) запустил странный тренд на облизывание льда Байкала. Теперь туристы и звезды записывают подобные видео в надежде на большие просмотры. Однако не все из них проходят тест. Певица Вика Цыганова неудачно повторила тренд и приклеилась языком ко льду. Соответствующее видео она опубликовала в соцсети.