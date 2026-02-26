SHAMAN начал странный тренд на облизывание Байкала: певица Цыганова не прошла тест

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) запустил странный тренд на облизывание льда Байкала. Теперь туристы и звезды записывают подобные видео в надежде на большие просмотры. Однако не все из них проходят тест. Певица Вика Цыганова неудачно повторила тренд и приклеилась языком ко льду. Соответствующее видео она опубликовала в соцсети.
Певица не стала оценивать на вкус весь лед, она ограничилась небольшим обломком. Однако даже это не привело к положительному результату. Артистка приклеилась к маленькому куску льда.
Певица особо не волновалась, а просто посмеялась над своей неудавшейся идеей.
Далеко не все оценили введенный Ярославом Дроновым тренд. Жители Иркутской области сожгли чучело, похожее на певца. Акция была перформансом о границах допустимого поведения на Байкале, сообщили участники процесса.