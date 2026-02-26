ПСЖ с Сафоновым вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Монако» в ответном стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов и сыграет в следующей стадии турнира. Встреча прошла в Париже.
Забитыми мячами в составе ПСЖ отметились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У гостей отличились Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1). На 58-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален игрок «Монако» Мамаду Кулибали.
Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2. В обеих встречах ворота команды из Парижа защищал россиянин Матвей Сафонов. Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил ответную игру из-за дисквалификации. В первом матче он получил красную карточку в начале второго тайма.
В ⅛ финала ПСЖ встретится с испанской «Барселоной» или английским «Челси». Жеребьевка состоится 27 февраля. Первые матчи ⅛ финала пройдут 10−11 марта, ответные — 17−18 марта.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче французская команда со счетом 5:0 обыграла итальянский «Интер».