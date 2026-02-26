Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПСЖ с Сафоновым вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

В стыковых матчах парижская команда оказалась сильнее «Монако».

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Монако» в ответном стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов и сыграет в следующей стадии турнира. Встреча прошла в Париже.

Забитыми мячами в составе ПСЖ отметились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У гостей отличились Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1). На 58-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален игрок «Монако» Мамаду Кулибали.

Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2. В обеих встречах ворота команды из Парижа защищал россиянин Матвей Сафонов. Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил ответную игру из-за дисквалификации. В первом матче он получил красную карточку в начале второго тайма.

В ⅛ финала ПСЖ встретится с испанской «Барселоной» или английским «Челси». Жеребьевка состоится 27 февраля. Первые матчи ⅛ финала пройдут 10−11 марта, ответные — 17−18 марта.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче французская команда со счетом 5:0 обыграла итальянский «Интер».