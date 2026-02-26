ПСЖ с Сафоновым вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе ПСЖ отметились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У гостей отличились Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1). На 58-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален игрок «Монако» Мамаду Кулибали.