Минтруд России обновляет список профессий для альтернативной гражданской службы в 2026 году

Обновление перечня связано с вступлением в силу нового классификатора профессий, который был введен в начале года и включает около 1700 новых позиций. Многие из этих профессий ранее уже присутствовали в списке, но были обозначены более общими формулировками; теперь они разделены по конкретным направлениям. Важно отметить, что число врачебных направлений увеличилось более чем втрое.