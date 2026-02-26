Минтруд России обновляет список профессий для альтернативной гражданской службы в 2026 году

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации анонсировало обновление перечня профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2026 году. Соответствующий проект приказа был опубликован на официальном сайте ведомства.
Как сообщили в пресс-службе Минтруда, новый проект включает 363 позиции, сформированные на основе предложений как федеральных, так и региональных органов власти. Количество организаций, в которых призывники смогут проходить АГС, увеличилось с 1798 до 1927. Также расширен список предприятий и учреждений, где представители малочисленных народов России смогут нести службу с учетом их традиционного образа жизни.
Обновление перечня связано с вступлением в силу нового классификатора профессий, который был введен в начале года и включает около 1700 новых позиций. Многие из этих профессий ранее уже присутствовали в списке, но были обозначены более общими формулировками; теперь они разделены по конкретным направлениям. Важно отметить, что число врачебных направлений увеличилось более чем втрое.
«Минтруд России предлагает изменить список профессий, по которым в 2026 году можно будет пройти альтернативную гражданскую службу», — говорится в сообщении.
Данная инициатива направлена на улучшение условий прохождения альтернативной службы и расширение возможностей для призывников. Важным аспектом является учет интересов малочисленных народов России, что позволит им сохранять свои традиции и образ жизни.
