Актёр Владимир Довжик из «Бригады» и «Склифосовского» умер в 57 лет

Ранее в 74 года ушёл из жизни заслуженный артист России Ростислав Гепп. Он много лет руководил легендарным челябинским ансамблем «Ариэль», который возглавлял с 1989 года. Также Ростислав Олегович виртуозно играл на флейте и клавишных.