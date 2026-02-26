Актёр Владимир Довжик из «Бригады» и «Склифосовского» умер в 57 лет

«Разноплановый, умный, тонкий актёр и талантливый режиссёр Владимир Довжик внёс большой вклад в развитие нашего театра. Театр “Человек” скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память», — говорится в сообщении учреждения.
В 1998 году Довжик присоединился к труппе театра «Человек». Он работал как актёр и режиссёр. Поставил спектакли «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу». Также сыграл одну из главных ролей в постановке «Искусство».
Довжик родился в Москве. Учился в Театральном институте имени Бориса Щукина. Актёр снялся во многих фильмах и сериалах — «Тайный советник», «След», «Исцеление», «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко», «Кабинет путешественника» и других. Одной из самых запоминающихся его работ стала роль нейрохирурга Юрия Шейнмана в сериале «Склифосовский».
Ранее в 74 года ушёл из жизни заслуженный артист России Ростислав Гепп. Он много лет руководил легендарным челябинским ансамблем «Ариэль», который возглавлял с 1989 года. Также Ростислав Олегович виртуозно играл на флейте и клавишных.
