«Слабый ветер и мороз»: какой будет погода в Иркутске 26 февраля 2026 года

Ночью в регионе будет очень холодно −30…-35 градусов. Если небо прояснится, то местами ударят настоящие морозы до −45 градусов. На юге, где будет облачно, чуть теплее — около 22−27 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется до −15…-20, но в низинах все равно будет прохладнее до −23…-28 градусов.