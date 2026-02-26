«Слабый ветер и мороз»: какой будет погода в Иркутске 26 февраля 2026 года

Погода в Иркутске 26 февраля 2026 года уже не удивит жителей своими морозами. Они стабильно остаются на территории региона.
Температура воздуха в Иркутске 26 февраля 2026.
По прогнозу синоптиков в городе ожидается до −16…-18 градусов. Ночью столбик термометра опустится до −25…-27 градусов.
Осадки в Иркутске 26 февраля 2026.
Осадков в областном центре не будет ни ночью, ни днем. Будет переменная облачность, ветер будет дуть со скоростью 2−7 м/с.
Какой будет погода в Иркутской области 26 февраля 2026.
— В Приангарье местами пройдет небольшой снег. Порывы юго-западного ветра будут средними 5−10 м/с, — рассказали в региональном Гидрометцентре.
Ночью в регионе будет очень холодно −30…-35 градусов. Если небо прояснится, то местами ударят настоящие морозы до −45 градусов. На юге, где будет облачно, чуть теплее — около 22−27 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется до −15…-20, но в низинах все равно будет прохладнее до −23…-28 градусов.