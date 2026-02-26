Ричмонд
Белорусский врач назвала способ быстро проверить свой биологический возраст

Белорусский врач сказала, что биологический возраст можно проверить по показателям сердечного ритма.

Источник: Комсомольская правда

Биологический возраст человека можно проверить, в том числе, по вериабельности сердечного ритма. Об этом в эфире телеканала ОНТ сказала научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, врач-диетолог Ольга Синякова.

По ее словам, в основу метода положена теория адаптации академика Баевского, который еще в 1960-х, предложил считать именно показатели сердечного ритма как универсальные показатели, характеризующие адаптационные возможности организма.

«По сути, это исследование направлено на то, чтобы оценить, как организм адаптируется к внешней среде и к изменениям своей внутренней среды», — подчеркнула Ольга Синякова.

Врач отметила, что применяемый при исследовании программно-аппаратный комплекс определяет ряд показателей функционального состояния организма человека здесь и сейчас, на данный момент времени.

«Это показатель адаптации, показатель функциональных резервов, энергетических резервов и даже психоэмоциональное состояние, уровень стресса», — подчеркнула медик.

По словам Ольги Синяковой, сегодня медики за час могут определить разные виды возраста одного и того же человека. Это сосудистый возраст (о нем подробнее здесь), метаболический возраст (вот что о нем известно) и биологический возраст, вариабельность.

«Бывает интересно сравнить, насколько они коррелируются между собой», — отметила врач.

Вериабельность сердечного ритма — это показатель, отражающий интервалы между последовательными ударами сердца. Вериабельность показывает, насколько интервалы неравномерны, что является признаком хорошей адаптации организма к стрессу и нагрузкам. Высокая вериабельность сердечного ритма — признак здоровья, низкая — признак стресса или патологии.

Этот анализ может много сказать об уровне адаптации сердечно-сосудистой системы организма человека, уровне вегетативной регуляции, отражающей функциональные резервы и возможности организма, уровне эндокринной регуляции, отражающий энергетические резервы и баланс в системах управления различными функциями организма, это и показатель психо-эмоционального состояния, отражающий глубину воздействия стресса на организм, говорится на сайте НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии.

