Стало известно, как Лариса Долина переживает громкий скандал с квартирой

Имя Ларисы Долиной в прошлом году то и дело всплывало в новостях. Кто-то жалел певицу после громкого скандала с квартирой, кто-то хейтил. Промоутер Сергей Лавров рассказал KP.RU, как сейчас народная артистка России переживает последствия этой истории.
«Долина и сейчас потихоньку зарабатывает, заполняя небольшие залы. Думаю, и потом работа у нее будет. Так или иначе, она тоже жертва мошенников, люди это понимают. У нас народ сердобольный… Знаю, что Долина очень переживает. Это типичная Калугина из “Служебного романа”: на работе железная леди, а в личной жизни — ранимая и хрупкая», — отметил Лавров.
Промоутер рассказал, что, когда Лариса Долина была замужем за Ильей Спицыным, на площадке она была очень строга с коллективом. За кулисами, по его словам, он видел, как она плакала после ссор с супругом. Затем, как говорили, Спицын ушел к другой, более молодой женщине. Лавров отметил, что подобных драм на пути Ларисы было немало, но она сумела их пережить.
Также ранее бизнесмен Юрий Растегин подчеркнул, что Лариса Долина сильная женщина, восстановится и у нее будет своя квартира, а потерянные деньги вернуть нельзя. Однако так пострадала не она одна — миллионы россиян столкнулись с мошенниками.
Напомним, после вмешательства суда ситуация с квартирой разрешилась. Жилье было передано законной покупательнице, а Лариса перебралась в съемное жилье.