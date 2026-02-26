Стало известно, как Лариса Долина переживает громкий скандал с квартирой

Промоутер рассказал, что, когда Лариса Долина была замужем за Ильей Спицыным, на площадке она была очень строга с коллективом. За кулисами, по его словам, он видел, как она плакала после ссор с супругом. Затем, как говорили, Спицын ушел к другой, более молодой женщине. Лавров отметил, что подобных драм на пути Ларисы было немало, но она сумела их пережить.