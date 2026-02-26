Mash: Пляжи Пхукета покрылись мазутом после крушения контейнеровоза

Воды у берегов популярного у россиян тайского курорта Пхукет оказались загрязнены мазутом. По данным СМИ, сгустки нефтепродуктов прибило к пляжам после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc 8 февраля.
По данным канала, мазут уже замечен на Банана-Бич на острове Корал и пляже Паток на острове Рача-Яй, который находится в 15 минутах от Пхукета и пользуется популярностью у туристов. Отдыхающие описывают загрязнение как мелкие черные камни, которые сложно заметить.
Судно, следовавшее из Малайзии в Бангладеш под флагом Панамы, затонуло в семи километрах от мыса Промтеп. На его борту находилось около 130 тонн топлива. Нефтяной след растянулся на 7,5 километрах в длину и до 1,5 километров в ширину.
Сейчас на Пхукете, по оценкам, находятся более 50 тысяч россиян. При этом местные власти и гиды не публикуют официальных предупреждений об экологической катастрофе, передает Telegram-канал Mash.
Помимо этого, на побережье Анапы после ночного шторма обнаружили десятки птиц в мазуте. Волонтеры полагают, что это могут быть последствия катастрофы в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда два танкера получили пробоины и разломились на части, а в море попали тонны мазута. Что произошло в конце 2024 года, могут ли новые обстоятельства быть последствиями той катастрофы и насколько безопасно сейчас на Черноморском побережье — в материале «Вечерней Москвы».