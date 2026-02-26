Ричмонд
Умерла Наталья Климова, советская актриса театра и кино

В возрасте 87 лет ушла из жизни актриса Наталья Климова.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 25 февраля, скончалась советская актриса театра и кино Наталья Климова. Она играла в труппе «Современника». Печальными известиями поделился портал «Кино-Театр.ру».

Наталья Климова и ее супруг Владимир Заманский активно помогали Свято-Воскресенскому женскому монастырю. На его территории состоятся похороны актрисы.

Известно, что в 1963 году артистка окончила Школу-студию МХАТ. С того времени она работала в театре «Современник». Актриса оставила сцену из-за тяжелой формы туберкулеза крови. С 1998 году супруги поселились в Муроме.

