Составлен антирейтинг подарков на 8 Марта

Мужчины относятся к празднованию 8 Марта более ответственно: обязательно отмечают этот день 50% мужчин, тогда как среди женщин показатель составляет лишь 38%. Это может говорить о том, что для мужчин праздник остается важным ритуалом проявления заботы, в то время как женщины все чаще воспринимают его как повод для встречи с подругами (40% женщин покупают подарки именно им) или просто как дополнительный выходной.