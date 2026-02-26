Ричмонд
Сабуров выступил перед публикой на Пхукете: это первый концерт после запрета на его въезд в РФ

Комик Сабуров дал первый концерт после запрета на его въезд в Россию на 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

Комик Нурлан Сабуров провел первый после выдворения из России концерт. Он выступил перед публикой на Пхукете. Комик во время мероприятия попросил не снимать его шутки на телефон. Об сообщает РИА Новости.

Нурлан Сабуров в своем стиле шутил на бытовые, семейные темы. Он затронул и вопрос запрета на его въезд в РФ на 50 лет.

«Я уверен, многие пришли сюда на концерт. Но большая часть, наверное, посмотреть на уголовника», — отметил комик.

Артист также признался, что хотел бы вернуться в Россию. Стендап-комик объявил, что сменит свой репертуар. Он подчеркнул, что его новые выступления будут пронизаны патриотизмом. Так Нурлан Сабуров сообщил в ходе того же мероприятия в Таиланде.