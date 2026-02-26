Определились все участники ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Стали известны все 16 участников ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов после завершения стыковых матчей за право сыграть на этой стадии.
В общем этапе турнира принимали участие 36 команд. Восемь лучших из них напрямую вышли в ⅛ финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, провели стыковые матчи за право выхода в следующую стадию.
После окончания общего этапа места в ⅛ финала гарантировали английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», германская «Бавария», испанская «Барселона» и португальский «Спортинг». Через стыковые матчи в эту стадию пробились французский ПСЖ, итальянская «Аталанта», испанские «Реал», «Атлетико», английский «Ньюкасл», германский «Байер», норвежский «Будё-Глимт» и турецкий «Галатасарай». Ворота ПСЖ в стыковых матчах защищал россиянин Матвей Сафонов. Его соотечественник Никита Хайкин является основным голкипером «Будё-Глимт».
Жеребьевка ⅛ финала состоится 27 февраля. Первые матчи пройдут 10−11 марта, ответные — 17−18 марта.
Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, разгромивший в финальной встрече итальянский «Интер» (5:0).