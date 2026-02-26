«Ювентус» вылетел из ЛЧ, проиграв по сумме двух матчей «Галатасараю»

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Турецкий «Галатасарай» по сумме двух матчей обыграл итальянский «Ювентус» и стал последним участником ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов.
Ответная встреча между командами прошла в Италии. Основное время завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев, в первом матче стамбульский клуб одержал разгромную победу (5:2). В дополнительное время игроки «Галатасарая» Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз забили два безответных мяча, которые помогли турецкой команде выйти в ⅛ финала.
«Ювентус» с 48-й минуты играл в меньшинстве. Красную карточку получил Ллойд Келли. Хозяева сумели забить два мяча, имея на поле на одного игрока меньше.
В ⅛ финала «Галатасарай» сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом». Оба клуба представляют Англию. Жеребьевка состоится 27 февраля. Первые матчи ⅛ финала пройдут 10−11 марта, ответные — 17−18 марта.
«Галатасарай» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14.