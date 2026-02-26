«Ювентус» вылетел из ЛЧ, проиграв по сумме двух матчей «Галатасараю»

Ответная встреча между командами прошла в Италии. Основное время завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев, в первом матче стамбульский клуб одержал разгромную победу (5:2). В дополнительное время игроки «Галатасарая» Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз забили два безответных мяча, которые помогли турецкой команде выйти в ⅛ финала.