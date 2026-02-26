NYT: Стрельбу в водах Кубы открыло гражданское судно под флагом США

Катер, вторгшийся в воды Кубы, является американским, однако не имеет отношения ни к ВМС США, ни к Береговой охране. Речь идёт о гражданском судне, информирует издание The New York Times (NYT).
«Чиновник США изначально сказал, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы, он добавил, что судно не принадлежало ни ВМС США, ни Береговой охране», — сказано в публикации.
Напомним, катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и открыл стрельбу, пограничники ответным огнем уничтожили четырех человек на судне.
Сообщалось, что судно вошло в кубинские воды у берегов центральной провинции Вилья-Клара. Когда кубинские пограничники подплыли к катеру, чтобы выяснить, что происходит, находящиеся на судне люди открыли стрельбу и ранили кубинского капитана.
После этого член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно разобраться с инцидентом. Конгрессмен подчеркнул, что власти обязаны установить личности погибших.