Британец до смерти затряс пятимесячного пасынка и получил пожизненный срок

В Великобритании суд приговорил 29-летнего Томаса Моргана к пожизненному заключению за убийство пятимесячного пасынка. Об этом сообщает Metro.
Инцидент произошел, когда мать ребенка Джордан была на работе. После ссоры с женщиной Морган в ярости начал трясти ребенка. Это привело к черепно-мозговой травме, переломам и кровоизлиянию в оба глаза. В панике он позвонил Джордан и заявил, что ребенок не дышит. Вместо вызова скорой мужчина отвез младенца к соседям.
Врачи пытались реанимировать Дженсена-Ли Дугала, но в итоге матери пришлось самой отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Морган до последнего отрицал вину, утверждая, что травмы ребенок получил без его участия, однако суд ему не поверил. Пара рассталась спустя два месяца после трагедии, говорится в сообщении.
29 января стало известно, что мужчина по фамилии Холназаров, убивший свою пятимесячную дочь в Люберцах из-за ее длительного плача, признал вину в преступлении. Мужчина убил малолетнюю дочь 19 ноября 2024 года. Тогда злоумышленника выбесил длительный плач ребенка. Холназаров 21 раз ударил девочку по голове. Убийство произошло на глазах матери ребенка и его падчерицы, которых он систематически избивал.