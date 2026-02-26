Британец до смерти затряс пятимесячного пасынка и получил пожизненный срок

Инцидент произошел, когда мать ребенка Джордан была на работе. После ссоры с женщиной Морган в ярости начал трясти ребенка. Это привело к черепно-мозговой травме, переломам и кровоизлиянию в оба глаза. В панике он позвонил Джордан и заявил, что ребенок не дышит. Вместо вызова скорой мужчина отвез младенца к соседям.