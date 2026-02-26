Папа римский запретил священникам использовать ИИ для написания проповедей

Он также провёл аналогию с телом: если мышцами не пользоваться, они атрофируются. То же самое, по его мнению, происходит с интеллектом, если переложить мыслительную работу на алгоритмы. Лев XIV призвал священников сохранять бдительность и упражнять собственный разум, чтобы не утратить эту способность.
Ранее папа римский Лев XIV назвал четыре фильма, которые, по его мнению, лучше всего отражают вечные темы веры, надежды, человечности, любви и духовных исканий. В список понтифика вошли «Эта замечательная жизнь» (1946), «Звуки музыки» (1965), «Жизнь прекрасна» (1997) и «Обыкновенные люди» (1980).
