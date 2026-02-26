Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Папа римский запретил священникам использовать ИИ для написания проповедей

Папа римский Лев XIV выступил с предостережением в адрес священнослужителей, призвав их не использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей. По словам понтифика, произнесение проповеди — это акт передачи веры, на который нейросети не способны.

Источник: Life.ru

Он также провёл аналогию с телом: если мышцами не пользоваться, они атрофируются. То же самое, по его мнению, происходит с интеллектом, если переложить мыслительную работу на алгоритмы. Лев XIV призвал священников сохранять бдительность и упражнять собственный разум, чтобы не утратить эту способность.

Ранее папа римский Лев XIV назвал четыре фильма, которые, по его мнению, лучше всего отражают вечные темы веры, надежды, человечности, любви и духовных исканий. В список понтифика вошли «Эта замечательная жизнь» (1946), «Звуки музыки» (1965), «Жизнь прекрасна» (1997) и «Обыкновенные люди» (1980).

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
Читать дальше