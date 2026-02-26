Погода в Минске 26 февраля 2026 года: до −7 градусов и гололедица

Область повышенного давления сменила над Минском фронт окклюзии, который стоял накануне, и условия за окном вновь изменились. Расскажем подробнее, какая погода ожидается в Минске 26 февраля 2026 года.
Температура в Минске 26 февраля 2026 года.
Синоптики Белгидромета и сервисы погоды противоречат друг другу, какая температура будет в Минске 26 февраля 2026 года. Не сказать, чтобы расхождения в прогнозах были критическими, однако они есть. Так, если Яндекс. Погода и Gismeteo обещают минчанам 26 февраля в утренние часы до −7 градусов, а днем от −2 до −4 градусов, то синоптики Белгидромета более оптимистичны: от −1 до +1.
Также в этот день ожидаются переменная облачность с низкой вероятностью осадков (всего 5−10%) и слабый ветер (1−6 метров в секунду) с неустойчивым направлением. На дорогах и тротуарах гололедица, причем настолько сильная, что синоптики вынуждены были объявить оранжевый уровень опасности.
Давление в Минске 26 февраля 2026 года.
Атмосферное давление в Минске 26 февраля 2026 года ожидается на пару делений выше многолетних показателей, но все же в пределах нормы — 752 мм ртутного столба.
Колебаний давления не предвидится. Геомагнитная обстановка в этот день также ожидается спокойной.
