Погода в Минске 26 февраля 2026 года: до −7 градусов и гололедица

Синоптики Белгидромета и сервисы погоды противоречат друг другу, какая температура будет в Минске 26 февраля 2026 года. Не сказать, чтобы расхождения в прогнозах были критическими, однако они есть. Так, если Яндекс. Погода и Gismeteo обещают минчанам 26 февраля в утренние часы до −7 градусов, а днем от −2 до −4 градусов, то синоптики Белгидромета более оптимистичны: от −1 до +1.