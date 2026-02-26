Ричмонд
Канализацию омской компании выставили на торги после жалоб на стоки

Собственник сетей на Перова получил предостережение Росприроднадзора, но не устранил нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на аукционе появилось частное канализационное сооружение протяженностью 1,5 км на улице Перова в Омске — от КНС до коллектора № 33. Начальная цена лота составила 5 522 750,9 рубля. Заявки будут приниматься до 2 марта.

В августе 2025 года сотрудники Росприроднадзора проводили проверку и зафиксировали излив канализационных стоков из-под крышки колодца рядом с домом № 1 на улице 4-й Самарской. Собственником сетей оказалось общество с ограниченной ответственностью «Авто». Организации вынесли предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства.

Поскольку за отведенный законом срок ситуация не разрешилась, арестованное имущество выставили на торги.

Ранее «КП-Омск» сообщила, что девять газовых объектов пришли от федерации в собственность региона.

