Канализацию омской компании выставили на торги после жалоб на стоки

В Омске на аукционе появилось частное канализационное сооружение протяженностью 1,5 км на улице Перова в Омске — от КНС до коллектора № 33. Начальная цена лота составила 5 522 750,9 рубля. Заявки будут приниматься до 2 марта.
В августе 2025 года сотрудники Росприроднадзора проводили проверку и зафиксировали излив канализационных стоков из-под крышки колодца рядом с домом № 1 на улице 4-й Самарской. Собственником сетей оказалось общество с ограниченной ответственностью «Авто». Организации вынесли предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства.
Поскольку за отведенный законом срок ситуация не разрешилась, арестованное имущество выставили на торги.
Ранее «КП-Омск» сообщила, что девять газовых объектов пришли от федерации в собственность региона.
