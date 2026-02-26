Вэнс: США хотят решить конфликт с Ираном дипломатическим путём, но есть и другие

Американские власти по-прежнему рассчитывают на дипломатическое урегулирование конфликта с Ираном. Однако США рассматривают и другие варианты. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время беседы с журналистами в Белом доме.
Он вновь напомнил, что Тегеран, по мнению Вашингтона, не может иметь ядерное оружие. Вице-президент США подчеркнул, что восстановление Ираном такой программы станет проблемой для Белого дома.
«Как президент неоднократно заявлял, он хочет решить эту проблему дипломатическим путем. Но, конечно, у президента есть и другие варианты», — констатировал Джей Ди Вэнс.
Уже сегодня, 26 февраля, состоится встреча Ирана и Соединенных Штатов по урегулированию конфликта. Переговоры пройдут в Женеве. Политики встретятся в диппредставительстве Омана в Швейцарии. Это будет третий раунд консультаций.