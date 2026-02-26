Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: США хотят решить конфликт с Ираном дипломатическим путём, но есть и другие

Вэнс заявил, что США не отказываются от переговоров с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти по-прежнему рассчитывают на дипломатическое урегулирование конфликта с Ираном. Однако США рассматривают и другие варианты. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время беседы с журналистами в Белом доме.

Он вновь напомнил, что Тегеран, по мнению Вашингтона, не может иметь ядерное оружие. Вице-президент США подчеркнул, что восстановление Ираном такой программы станет проблемой для Белого дома.

«Как президент неоднократно заявлял, он хочет решить эту проблему дипломатическим путем. Но, конечно, у президента есть и другие варианты», — констатировал Джей Ди Вэнс.

Уже сегодня, 26 февраля, состоится встреча Ирана и Соединенных Штатов по урегулированию конфликта. Переговоры пройдут в Женеве. Политики встретятся в диппредставительстве Омана в Швейцарии. Это будет третий раунд консультаций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше