Вэнс: США хотят решить конфликт с Ираном дипломатическим путём, но есть и другие

Американские власти по-прежнему рассчитывают на дипломатическое урегулирование конфликта с Ираном. Однако США рассматривают и другие варианты. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время беседы с журналистами в Белом доме.