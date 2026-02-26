В РФ появилась система ИИ-видеонаблюдения за безопасностью кампусов и аудиторий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская компания Netvision разработала комплексную систему ИИ-видеонаблюдения, которая поможет усилить безопасность студенческих кампусов и университетской территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Система интеллектуального видеонаблюдения может использоваться для выявления подозрительных лиц на территории кампусов, в том числе в самом общежитии, аудиториях и лабораториях, куда не должны заходить посторонние. Более того, ИИ может выявлять оставленные бесхозные предметы и детектировать дым и огонь», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что алгоритм за доли секунды выявляет нарушение и оповещает службы безопасности вуза, а вся необходимая информация отображается на специальном дашборде.
По словам генерального директора Netvision Романа Казаченко, видеоаналитика поможет поддерживать порядок на территории как самих университетов, их внешних территорий, коридоров и аудиторий, так и в общежитиях. «Сейчас мы тестируем решение в рамках проекта “Умный кампус” Новосибирского государственного университета. В перспективе планируется расширение функционала системы, в том числе распознавание девиантного поведения, вандализма и драк», — добавил Казаченко.
Netvision — российский разработчик и производитель комплексных решений в области интеллектуального видеонаблюдения. Платформа включена в Единый реестр российского ПО и используется для построения систем безопасности на государственных и коммерческих объектах по всей стране.