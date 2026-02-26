Экономист предупредила о переплате за газ из-за одной ошибки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Переплата за газ возможна из-за одной распространенной ошибки, рассказала агентству «Прайм» замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Она напомнила, что по установленным правительством правилам плату за газ взимают, исходя из показаний счетчика или по нормативам. Нормативы рассчитывают, исходя из количества прописанных лиц. И эти данные далеко не всегда своевременно обновляются.
«Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата», — объясняет Коваленко.
Во избежание подобных ситуаций следует своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании. Если переплата все же случилась, нужно запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию. Тогда вам сделают перерасчет.