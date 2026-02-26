Экономист предупредила о переплате за газ из-за одной ошибки

Во избежание подобных ситуаций следует своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании. Если переплата все же случилась, нужно запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию. Тогда вам сделают перерасчет.