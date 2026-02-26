Ричмонд
Слуцкий предложил увеличить пособие при одновременном рождении нескольких детей

Семьи с несколькими новорожденными сталкиваются с кратным ростом расходов на предметы первой необходимости, отметил лидер ЛДПР.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением о повышении единовременного пособия при рождении двух и более детей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу рассмотреть предложение ЛДПР об установлении повышающих коэффициентов к единовременному пособию при рождении детей. Так, в случае одновременного рождения двоих детей пособие должно выплачиваться в полуторакратном размере от установленной величины на каждого ребенка, при рождении троих и более детей — в двукратном размере на каждого ребенка», — говорится в обращении.

Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, семьи с несколькими новорожденными сталкиваются с кратным ростом расходов на предметы первой необходимости, включая коляски, кроватки, автокресла, одежду, средства гигиены, а также медицинское сопровождение. Кроме того, возрастает физическая и временная нагрузка на родителей, что нередко приводит к сокращению занятости и снижению доходов.

«Такие семьи сталкиваются с вызовами, которые невозможно решить с помощью стандартных мер поддержки, ориентированных на рождение одного ребенка. Им нужна особая, повышенная забота со стороны государства», — заключил лидер ЛДПР.

