«Боремся за его жизнь»: главу МВД Сербии госпитализировали в тяжелом состоянии

Заместитель председателя правительства, министр внутренних дел и председатель Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Об этом сообщает телеканал Blic со ссылкой на источники.
— Он находится в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких, и он получает все лекарства, которые ему нужны, прямо сейчас мы боремся за его жизнь, — рассказал изданию лечащий врач министра.
Ранее у 60-летнего политика диагностировали двустороннюю пневмонию. В последние часы его состояние резко ухудшилось. Известно, что у Дачича есть хронические заболевания, включая сахарный диабет.
В больницу министра отправил президент Сербии Александр Вучич, увидев его утром. Ожидается, что главу МВД в ближайшее время посетят соратники и президент. Дачич занимает пост главы МВД с мая 2024 года, ранее он возглавлял МИД и был исполняющим обязанности премьер-министра.
Кроме того, 24 февраля полиция в Сербии задержала в городе Кралеве двух мужчин, которых подозревают в планировании насильственной смены власти путем покушения на президента страны Александра Вучича и его семью.