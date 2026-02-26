В Госдуме хотят ввести федеральные меры поддержки многодетных предпринимателей

В России планируют внедрить новые меры поддержки для индивидуальных предпринимателей. По мнению депутата ГД Яны Лантратовой, нужно оказать дополнительную помощь многодетным бизнесменам. По ее словам, стоит ввести меры на федеральном уровне. Такое письмо депутат направила министру экономического развития Максиму Решетникову, транслирует ТАСС.
Яна Лантратова подчеркнула, что в 2022 году доля малоимущих среди многодетных семей составила 30,5 процента. Депутат призвала ввести новые меры поддержки и повысить престиж многодетности.
Как отметил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года. Он напомнил, что к 2030 году планируется достичь числа 78.