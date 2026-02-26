В Госдуме хотят ввести федеральные меры поддержки многодетных предпринимателей

В России планируют внедрить новые меры поддержки для индивидуальных предпринимателей. По мнению депутата ГД Яны Лантратовой, нужно оказать дополнительную помощь многодетным бизнесменам. По ее словам, стоит ввести меры на федеральном уровне. Такое письмо депутат направила министру экономического развития Максиму Решетникову, транслирует ТАСС.