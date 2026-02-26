Cтали известны все участники ⅛ финала главного футбольного еврокубка

На общем этапе 36 команд определили восьмёрку сильнейших, которые гарантировали себе место в плей-офф. В их числе — английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити», немецкая «Бавария», испанская «Барселона» и португальский «Спортинг». Через стыки в ⅛ финала вышли французский ПСЖ, итальянская «Аталанта», испанские «Реал» и «Атлетико», английский «Ньюкасл», немецкий «Байер», норвежский «Будё-Глимт» и турецкий «Галатасарай».