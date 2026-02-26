Ричмонд
Axios: Зеленский сказал Трампу, что надеется на урегулирование в этом году

Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу о том, что он питает надежду на урегулирование конфликта на Украине до конца года, сообщает Axios.

Зеленский заявил президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу о том, что он питает надежду на урегулирование конфликта на Украине до конца года, сообщает Axios.

Американское издание ссылается на информацию, полученную от неназванного чиновника с Украины. Он утверждает, что высказывание Зеленского прозвучало в ходе телефонного разговора с Трампом.

«Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, а Трамп ответил, что конфликт продолжается слишком долго, и он предпочёл бы, чтобы он закончился в течение месяца», — говорится в публикации.

Напомним, журналист издания Axios Барак Равид рассказал, что между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор. По его словам, он продолжался менее получаса. Зеленский заявил, что обсудил с Трампом подготовку к трёхсторонней встрече в марте.

По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп намерен добиться достижения договорённости по урегулированию на Украине до 4 июля, когда в Соединённых Штатах празднуют День независимости.

По данным американского издания The Wall Street Journal, Зеленский приказал разработать план вооружённого конфликта на три года.

