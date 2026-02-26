Творческий проект «Дорога в цирк» пройдет в четырех детских центрах

Принять участие в проекте смогут около 300 детей в возрасте от 11 до 17 лет из России и зарубежных стран, еще 3 300 ребят станут зрителями фестивальных мероприятий, поддерживая участников и знакомясь с миром циркового искусства. «Особое внимание уделяется участникам из ДНР, ЛНР, Республики Крым и Запорожской области — для них обучение будет организовано на базе ВДЦ “Алые паруса”, — добавили в пресс-службе.