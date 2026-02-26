Творческий проект «Дорога в цирк» пройдет в четырех детских центрах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Детский всероссийский творческий проект «Дорога в цирк» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства просвещения РФ пройдет на площадках четырех детских центров в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.
«Новый сезон проекта станет особенным — его будет сопровождать сразу три юбилейные даты: 5 лет проекту “Дорога в цирк”, 30 лет Благотворительному фонду “Цирк и милосердие”, главному партнеру проекта и 105 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина — великого артиста, Человека и главного вдохновителя идеи проекта», — говорится в сообщении.
В рамках проекта участники смогут посетить мастер-классы от ведущих артистов цирка и педагогов-наставников, принять участие в конкурсной программе, посетить гала-концерты и тематические выставки, а также обсудить перспективы развития детского любительского циркового искусства на пленарных заседаниях с педагогами и специалистами отрасли.
Отдельным направлением станет знакомство с цирком «изнутри». Так, в «Смене» будет реализована специальная образовательная программа по направлениям «звукорежиссура», «фото- и видеопроизводство», «дизайн циркового костюма», «работа униформистов и технических служб цирка». Участники смогут самостоятельно разработать эскизы цирковых костюмов, опираясь на материалы выставки и консультации специалистов, а также создать собственный сценарий спектакля и итогового фестивального мероприятия.
Принять участие в проекте смогут около 300 детей в возрасте от 11 до 17 лет из России и зарубежных стран, еще 3 300 ребят станут зрителями фестивальных мероприятий, поддерживая участников и знакомясь с миром циркового искусства. «Особое внимание уделяется участникам из ДНР, ЛНР, Республики Крым и Запорожской области — для них обучение будет организовано на базе ВДЦ “Алые паруса”, — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что всего за время реализации проекта с 2022 по 2025 год было подано 3 248 заявок. Для участия в фестивалях отобрано 1 407 детей и подростков, из них 1 365 — из регионов Российской Федерации и 42 участника — из-за рубежа.