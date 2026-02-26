В маркетплейсах РФ уравняют цены: вот что это значит

Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей, независимо от того, каким способом оплаты те предпочитают или имеют возможность воспользоваться. Новые правила для торговых онлайн-площадок анонсировал глава российского кабинета министров Михаил Мишустин.
«Говоря о единых правилах формирования цены на маркетплейсах вне зависимости от средства платежа, Председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что этот вопрос беспокоит людей, что они не смогут купить недорого товары, к которым привыкли», — разъяснили в пресс-службе Минэкономразвития.
В ведомстве выразили уверенность, что указанные меры не должны привести к росту цен на товары, напротив, они направлены на защиту интересов покупателей. В министерстве подчеркнули, что речь не идёт об отмене скидочных программ или использования иных маркетинговых инструментов.
Ранее крупные российские банки выступили против привязки скидок на маркетплейсах к определенным платежным системам, указав, что такая практика вводит покупателей в заблуждение и ограничивает их выбор.
В частности, Центробанк предлагал запретить интернет-магазинам привязывать скидки к собственным картам, чтобы выровнять правила игры для всех участников рынка. Подробнее читайте здесь на KP.RU.
После этого маркетплейс Ozon заявил, что считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше.
Премьер-министр ещё в 2024 году поднимал вопрос о том, что российские маркетплейсы нуждаются в аккуратном регулировании работы. Тогда глава правительства отмечал, что у людей накопилась масса вопросов к организации деятельности онлайн-площадок, как со стороны потребителей, так и со стороны сотрудников.
Ранее эксперты сделали прогноз, что треть рынка торговли в РФ скоро займут продавцы с маркетплейсов. Эта тема обсуждалась на ПМЭФ. При этом руководители маркетплейсов рассказали, что поддерживают производителей отечественных брендов, в том числе отражающих культурное достояние того или иного региона.