В маркетплейсах РФ уравняют цены: вот что это значит

Премьер-министр ещё в 2024 году поднимал вопрос о том, что российские маркетплейсы нуждаются в аккуратном регулировании работы. Тогда глава правительства отмечал, что у людей накопилась масса вопросов к организации деятельности онлайн-площадок, как со стороны потребителей, так и со стороны сотрудников.