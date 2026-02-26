В России с 1 марта будут маркировать книги с упоминанием наркотиков

Ранее вступление в силу изменений в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» было перенесено с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица — до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.