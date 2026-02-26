Мошенники звонят россиянам в мессенджерах, представляясь соседями

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах и, представляясь соседями, просить назвать код из смс под предлогом замены домофона, выяснило РИА Новости.
Аферисты звонят жертвам в мессенджерах, представляются соседями и рассказывают, что в подъезде отключили домофон. «Сосед» или «соседка» сообщает якобы временный код доступа к подъезду, долго входит в доверие, рассказывая о жалобах других жильцов дома.
После этого злоумышленник просит человека назвать код из смс, который должен прийти якобы для замены домофона.