Мошенники звонят россиянам в мессенджерах, представляясь соседями

РИА Новости: мошенники представляются соседями и сообщают о замене домофона.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах и, представляясь соседями, просить назвать код из смс под предлогом замены домофона, выяснило РИА Новости.

Аферисты звонят жертвам в мессенджерах, представляются соседями и рассказывают, что в подъезде отключили домофон. «Сосед» или «соседка» сообщает якобы временный код доступа к подъезду, долго входит в доверие, рассказывая о жалобах других жильцов дома.

После этого злоумышленник просит человека назвать код из смс, который должен прийти якобы для замены домофона.