В России с 1 марта изменятся правила обучения водителей

Основным изменением для самой популярной категории — «B» стало увеличение обязательного количества часов практического вождения на дорогах с 38 до 42. Таким образом, общий объем практики с учетом первоначального обучения вождению для автомобилей с механической коробкой передач составит 58 часов, с автоматической — 56. Теоретическую часть обучения автошколы смогут проводить в дистанционном формате с использованием специального программного обеспечения, фиксирующего посещаемость и успеваемость учеников. При этом традиционный очный формат также сохранится как альтернатива.