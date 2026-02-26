В России с 1 марта изменятся правила обучения водителей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новые примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий начнут действовать в России с 1 марта 2026 года. Это следует из приказа Минпросвещения РФ, который изучил ТАСС.
«Приказываю утвердить примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств», — говорится в приказе за подписью министра просвещения России Сергея Кравцова. Документ вступает в силу 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года.
Основным изменением для самой популярной категории — «B» стало увеличение обязательного количества часов практического вождения на дорогах с 38 до 42. Таким образом, общий объем практики с учетом первоначального обучения вождению для автомобилей с механической коробкой передач составит 58 часов, с автоматической — 56. Теоретическую часть обучения автошколы смогут проводить в дистанционном формате с использованием специального программного обеспечения, фиксирующего посещаемость и успеваемость учеников. При этом традиционный очный формат также сохранится как альтернатива.
Для желающих получить права категорий «C» и «D», а также для будущих таксистов (категория «В») появится возможность проходить обучение не только в автошколах, но и в профильных организациях — таксопарках или на транспортных комбинатах.
Учебные программы также были актуализированы. В теоретическую часть включены новые разделы, посвященные опасному вождению, правилам взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также использованию электронных документов. Изменился и блок по оказанию первой помощи при ДТП — он приведен в соответствие с актуальным федеральным законодательством.
Для водителей, уже имеющих одну категорию и желающих открыть следующую, вводятся сокращенные программы переподготовки: повторно изучать весь курс ПДД не потребуется, достаточно будет освоить дополнительные модули, связанные с новым видом транспорта.