Эксперт рассказала, от каких опасных болезней защищает кофе

Нутрициолог Дивинская: кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и диабета.

Источник: Комсомольская правда

Кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона и диабета II типа. Об этом заявила биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru. Однако чрезмерное употребление этого напитка может привести к бессоннице и учащенному сердцебиению.

— При умеренном потреблении кофе приносит значительную пользу организму. Кофеин блокирует рецепторы в мозге, что помогает уменьшить чувство усталости и повысить концентрацию. Антиоксиданты, снижают воспалительные процессы, — уточнила специалист.

При этом кофе может быть вреден при тяжелой гипертонии, обострениях язвенной болезни и тревожных расстройствах. Во время беременности стоит ограничить потребление кофеина до 200 миллилитров в день, потому что это может замедлить рост плода. Для здорового взрослого человека оптимальная норма составляет две-три чашки кофе в день — до 400 мл кофеина.