Эксперт рассказала, от каких опасных болезней защищает кофе

При этом кофе может быть вреден при тяжелой гипертонии, обострениях язвенной болезни и тревожных расстройствах. Во время беременности стоит ограничить потребление кофеина до 200 миллилитров в день, потому что это может замедлить рост плода. Для здорового взрослого человека оптимальная норма составляет две-три чашки кофе в день — до 400 мл кофеина.