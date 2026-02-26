Стало известно, кто были девушки в бикини на фото со Стивеном Хокингом из дела Эпштейна

Семья британского физика Стивена Хокинга дала разъяснения по поводу фотографии учёного с двумя девушками в бикини. Это изображение было опубликовано в числе материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличённого в сексуальных преступлениях, в том числе в педофилии и торговле людьми.
На фото Хокинг изображён вместе с двумя своими сиделками, информирует издание газета Sun со ссылкой на представителя семьи учёного.
«Представитель семьи Хокинга заявил, что две женщины были долго работавшими на него сиделками из Великобритании», — сказано в публикации.
Представитель семьи Хокинга уточнил, что фото было сделано не на острове Эпштейна, а в отеле Ritz Carlton на карибском острове Сент-Томас, где учёный участвовал в мероприятии, посвященном квантовой космологии.
Напомним, финансист Джеффри Эпштейн в личной переписке утверждал, что во время визита физика Стивена Хокинга на его частный остров приматывал его голову скотчем к креслу ради погружения на частной подлодке.
При этом из опубликованных по делу Эпштейна материалов следует, что физик мог находиться на острове Эпштейна во время оргий с несовершеннолетними.