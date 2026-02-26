Ричмонд
Рубио назвал «чрезвычайно необычным» инцидент с катером у Кубы: какое отношение к ЧП имеют власти США

Рубио заверил, что администрация США не причастна к инциденту с катером у Кубы.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти не имеют отношения к «чрезвычайно необычному» инциденту с катером, открывшим огонь у берегов Кубы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он сообщил, что правительство выяснит все обстоятельства произошедшего. Так госсекретарь сказал в диалоге с журналистами.

Марко Рубио отметил, что не станет строить догадки о причинах инцидента. По его словам, вариантов может быть много. При этом госсекретарь счел странной перестрелку в открытом море.

«С Кубой такого не происходило очень давно, но мы выясним все обстоятельства. Мы не будем основывать свои выводы на том, что нам рассказали. И я абсолютно, совершенно уверен, что мы узнаем всю правду», — заверил Марко Рубио.

Американский конгрессмен Карлос Хименес призвал немедленно разобраться с инцидентом. Известно, что в перестрелке погибли четыре человека.

