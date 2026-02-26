Скончался один из основателей группы Wu-Tang Clan Оливер Грант

Один из основателей американской хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант, известный под псевдонимом Power, скончался на 53-м году жизни, сообщил этот музыкальный коллектив на своей странице в социальной сети X*.
«Покойся с миром, Power», — говорится в публикации.
Причины смерти сооснователя группы не уточняются.
Оливер Грант являлся исполнительным продюсером всех альбомов Wu-Tang Clan. В 1992 году он помог собрать средства, необходимые для создания их дебютного сингла этой группы — Protect Ya Neck. Кроме того, продюсер занимался бизнесом, касающимся брендированной продукции коллектива.
Грант также снимался в кино. В число его работ вошли картины «Белли» (1998), «Черное и белое» (1999) и «Коалиция» (2015).
