Скончался один из основателей группы Wu-Tang Clan Оливер Грант

Продюсер американской хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант умер в 52 года.

Один из основателей американской хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант, известный под псевдонимом Power, скончался на 53-м году жизни, сообщил этот музыкальный коллектив на своей странице в социальной сети X*.

«Покойся с миром, Power», — говорится в публикации.

Причины смерти сооснователя группы не уточняются.

Оливер Грант являлся исполнительным продюсером всех альбомов Wu-Tang Clan. В 1992 году он помог собрать средства, необходимые для создания их дебютного сингла этой группы — Protect Ya Neck. Кроме того, продюсер занимался бизнесом, касающимся брендированной продукции коллектива.

Грант также снимался в кино. В число его работ вошли картины «Белли» (1998), «Черное и белое» (1999) и «Коалиция» (2015).

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.