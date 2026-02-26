Диетолог Денисова рекомендует изменить режим дня при переходе на ночное питание

Она отметила, что людям с хроническими заболеваниями или после недавно перенесенной болезни нельзя строго ограничивать себя в питании и соблюдать пост в полном объеме. К этой же категории относятся дети, беременные и кормящие женщины. В группе риска находятся и люди с различными хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, с сахарным диабетом.