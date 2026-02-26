Ричмонд
Умер Оливер Грант, один из основателей хип-хоп-группы Wu-Tang Clan

Оливер «Power» Грант, один из создателей культовой хип-хоп-группы Wu-Tang Clan, скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил коллектив на своей странице в соцсети X.

— Покойся с миром, Power, — говорится в кратком заявлении музыкантов.

Причина смерти не уточняется.

Грант стоял у истоков группы с момента ее основания в 1992 году. Он был исполнительным продюсером всех семи студийных альбомов Wu-Tang Clan. В 1995 году он основал бренд одежды Wu Wear, который впоследствии сотрудничал с Nike. Свой псевдоним «Power» Грант получил от участников коллектива во время игры в шахматы.