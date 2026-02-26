Названы регионы, где в 2025 году сильнее всего выросли зарплаты

Так, самый значительный прирост зафиксирован в Нижегородской области — почти на 22%: если в январе-ноябре 2024 года средняя зарплата в регионе составляла 64,2 тысячи рублей, то за аналогичный период прошлого года — 78,3 тысячи.
В Татарстане средние трудовые доходы выросли на 21% — до 87,7 тысячи рублей, а в Воронежской области — на 20%, до 73,5 тысячи рублей.
В пятерку также вошли Еврейская автономная область, Удмуртия и Забайкальский край — там средние зарплаты увеличились на 19%, а в Мордовии и Алтайском крае — на 18%.
Чуть меньше 18% рост трудовых доходов составил в Московской, Калининградской, Калужской и Ульяновской областях.
В Москве средние зарплаты в январе-ноябре увеличились на 13%, в Санкт-Петербурге — на 12,8%.
Россияне в среднем по стране в январе-ноябре получали зарплаты в размере 96,8 тысячи рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 84,2 тысячи.