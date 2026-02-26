Хабаровчане могут получить налоговые льготы до 1 апреля

Хабаровчане могут до 1 апреля 2026 года заявить о праве на налоговые льготы и получить налоговые вычеты за 2025 год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Расчет имущественных налогов за 2025 год начался — налоговые уведомления с суммами на их оплату налогоплательщики получат в конце текущего года. Большинству льготников льготы предоставляются без заявлений после поступления информации о праве на них из соответствующих источников. Права на льготы имеют, в частности, пенсионеры, инвалиды, многодетные родители, участники СВО и члены их семей.
Но в ряде случаев сообщить о праве на льготу должны сами налогоплательщики. И, хотя предельный срок для этого не установлен, налоговые органы рекомендуют для учета при формировании налоговых уведомлений сделать это до 1 авпреля.
— Самый удобный способ подать заявление на льготу — в «Личном кабинете для физических лиц». Там автоматически заполняются данные заявителя и информация о выбранном льготном объекте. Можно подать заявление лично в подразделении налоговой службы, где ведется прием налогоплательщиков, через МФЦ или по почте. Уточнить информацию о праве на льготу можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», — объяснили в УФНС России по Хабаровскому краю.
Кроме того, для уточнения информации можно обратиться по телефонам: в Хабаровске —
