Хабаровчане могут получить налоговые льготы до 1 апреля

— Самый удобный способ подать заявление на льготу — в «Личном кабинете для физических лиц». Там автоматически заполняются данные заявителя и информация о выбранном льготном объекте. Можно подать заявление лично в подразделении налоговой службы, где ведется прием налогоплательщиков, через МФЦ или по почте. Уточнить информацию о праве на льготу можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», — объяснили в УФНС России по Хабаровскому краю.