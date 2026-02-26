Ричмонд
Хабаровчане могут получить налоговые льготы до 1 апреля

Сейчас идёт расчёт имущественных налогов за 2025 год.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане могут до 1 апреля 2026 года заявить о праве на налоговые льготы и получить налоговые вычеты за 2025 год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Расчет имущественных налогов за 2025 год начался — налоговые уведомления с суммами на их оплату налогоплательщики получат в конце текущего года. Большинству льготников льготы предоставляются без заявлений после поступления информации о праве на них из соответствующих источников. Права на льготы имеют, в частности, пенсионеры, инвалиды, многодетные родители, участники СВО и члены их семей.

Но в ряде случаев сообщить о праве на льготу должны сами налогоплательщики. И, хотя предельный срок для этого не установлен, налоговые органы рекомендуют для учета при формировании налоговых уведомлений сделать это до 1 авпреля.

— Самый удобный способ подать заявление на льготу — в «Личном кабинете для физических лиц». Там автоматически заполняются данные заявителя и информация о выбранном льготном объекте. Можно подать заявление лично в подразделении налоговой службы, где ведется прием налогоплательщиков, через МФЦ или по почте. Уточнить информацию о праве на льготу можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», — объяснили в УФНС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, для уточнения информации можно обратиться по телефонам: в Хабаровске — 8 (4212) 96−86−27, доб. 54−04, 54−05, 54−11, 54−13, в Комсомольске-на-Амуре — 8 (4217) 23−23−74, доб. 21−60, 21−61, 21−62.

Напомним, родители в Хабаровском крае смогут получать ежегодную семейную выплату.