Названы регионы, где в 2025 году сильнее всего выросли зарплаты

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сильнее всего зарплаты в России в январе-ноябре выросли в Нижегородской и Воронежской областях и Татарстане, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Источник: © РИА Новости

Так, самый значительный прирост зафиксирован в Нижегородской области — почти на 22%: если в январе-ноябре 2024 года средняя зарплата в регионе составляла 64,2 тысячи рублей, то за аналогичный период прошлого года — 78,3 тысячи.

В Татарстане средние трудовые доходы выросли на 21% — до 87,7 тысячи рублей, а в Воронежской области — на 20%, до 73,5 тысячи рублей.

В пятерку также вошли Еврейская автономная область, Удмуртия и Забайкальский край — там средние зарплаты увеличились на 19%, а в Мордовии и Алтайском крае — на 18%.

Чуть меньше 18% рост трудовых доходов составил в Московской, Калининградской, Калужской и Ульяновской областях.

В Москве средние зарплаты в январе-ноябре увеличились на 13%, в Санкт-Петербурге — на 12,8%.

Россияне в среднем по стране в январе-ноябре получали зарплаты в размере 96,8 тысячи рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 84,2 тысячи.