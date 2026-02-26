Ричмонд
В РФ хотят увеличить пособие при одновременном рождении нескольких детей

В Госдуме хотят увеличить единовременное пособие при рождении близнецов.

Источник: Комсомольская правда

В России могут увеличить единовременное пособие, которое выплачивается при рождении одновременно двух или более детей. Соответствующее предложение выдвинул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«В случае одновременного рождения двоих детей пособие должно выплачиваться в полуторакратном размере от установленной величины на каждого ребенка, при рождении троих и более детей — в двукратном размере на каждого ребенка», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Депутат объяснил, что семьи, где одновременно появляется несколько новорождённых, сталкиваются не только с кратным ростом расходов, но и с ростом физической и временной нагрузки на родителей, из-за чего может сократиться их профессиональная занятость и снизиться доходы.

Вот здесь на KP.RU мы собрали список пособий на детей, которые можно оформить в 2026 году, и рассказали о размере выплат и способах получения.

Ранее в Минтруда напомнили, что единовременное пособие при рождении ребенка автоматически назначается и выплачивается работающим гражданам.

