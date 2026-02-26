Новый парк с фонтаном появится в Приморье

Всего в 2026 году на благоустройство общественных и придомовых территорий в муниципалитетах края заложена рекордная сумма — 3,4 миллиарда рублей. Работы будут вестись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», краевой программе «1000 дворов», федеральной программе «Дальневосточные дворы», а также в рамках всероссийского конкурса благоустройства. Свой вклад в преобразование населенных пунктов внесут инициативы ТОСов и проекта «Твой проект».