Новый парк с фонтаном появится в Приморье

В селе Чугуевка Приморского края на улице Комарова появится новый общественный парк «Молодежный». На его создание выделен федеральный грант в размере 50 миллионов рублей — проект стал одним из семи приморских победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
На месте будущего парка обустроят несколько зон отдыха, широкий прогулочный контур, фонтан и отдельную площадку для проведения мероприятий. Территорию оснастят системой видеонаблюдения, уложат пешеходные дорожки, высадят зелёные насаждения, установят архитектурную подсветку и малые архитектурные формы.
«По проекту парк “Молодежный” станет настоящим украшением Чугуевки и любимым местом для отдыха жителей села», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Приморского края Алексей Першин.
С началом теплого сезона в Приморье также стартует реконструкция парков, площадей и скверов в Артеме, Арсеньеве, Дальнегорске, Уссурийске, Хасанском, Пожарском и Чугуевском округах. На эти проекты направят около миллиарда рублей, планируется благоустроить более 14 гектаров общественных пространств.
Всего в 2026 году на благоустройство общественных и придомовых территорий в муниципалитетах края заложена рекордная сумма — 3,4 миллиарда рублей. Работы будут вестись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», краевой программе «1000 дворов», федеральной программе «Дальневосточные дворы», а также в рамках всероссийского конкурса благоустройства. Свой вклад в преобразование населенных пунктов внесут инициативы ТОСов и проекта «Твой проект».