Минздрав: симптомы оспы обезьян длятся до четырех недель

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама.