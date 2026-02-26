Минздрав: симптомы оспы обезьян длятся до четырех недель

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Симптомы оспы обезьян могут проявляться у пациента от двух до четырех недель, заболевание протекает легче у лиц, ранее вакцинированных против натуральной оспы. Об этом сообщается в документе министерства, с которым ознакомился ТАСС.
«С 9−10-го дня болезни начинается подсыхание пустул и формирование корочек. Постепенно улучшается состояние больного. Отпадение корочек продолжается в течение 3−4 недель, образование рубцов на месте отпавших корочек выражено значительно меньше, чем при натуральной оспе. Оспа обезьян обычно разрешается самостоятельно, симптомы заболевания длятся от 2 до 4 недель. Заболевание протекает легче у лиц, ранее вакцинированных против натуральной оспы», — говорится в документе.
При тяжелом течении болезни риск летального исхода сохраняется в течение 2 недель после начала высыпаний. Однако показатель летальности от штамма западноафриканской клады в среднем составляет 3%. Осложнения оспы обезьян связаны преимущественно с присоединением бактериальной инфекции, развитие которых наблюдается реже среди пациентов, вакцинированных против натуральной оспы.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама.